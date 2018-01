Furlan sinaliza que juro de longo prazo poderá cair mais A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) - usada para reajustar os contratos do banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) - deve ser reduzida novamente na próxima reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN). "Em janeiro, a TJLP deve mudar e, certamente, não será para cima. Esperamos atingir valor de 0,5% ao mês, o que muitos consideravam, há algum tempo atrás, impossível", destacou o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, ao discursar no encontro da Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), que se realiza no Hotel Meliá WTC, na capital paulista. Atualmente a taxa está em 6,85% ao ano e o ministro considera que este patamar já é muito bom para investimento. Em sua participação, Furlan recomendou aos empresários que acreditem na expansão da economia brasileira e que não se deixem influenciar pelos dados já divulgados referentes ao ano de 2006. "Olhem seus balanços de 2002 e 2003, e comparem com os de 2006. E vocês verão que os números estão muito melhores", recomendou. Segundo ele, o "foco, agora, é como formatar o próximo ano". Especificamente para o setor químico, Furlan destacou ações do governo, como o programa Profarma, de incentivo aos fármacos, e as negociações internacionais para obter a padronização mundial de biocombustíveis, caso das tratativas com os Estados Unidos, sobre etanol, e com a União Européia, sobre biodiesel. Furlan lembrou também que a Medida Provisória 315 (nova lei cambial), que permite aos exportadores a manutenção de partes de recursos no exterior para quitar débitos de importação de insumos, não foi ainda totalmente explorada pelas empresas químicas, principalmente, porque a Receita Federal ainda precisa publicar uma nova instrução, simplificando a tramitação desse tipo de operação. "As empresas ainda têm dúvida sobre o volume de informações que a Receita exige e que seriam exagerados, o que estaria levando muitas delas a não realizar este tipo de operação. Uma nova instrução deverá ser publicada pela Receita", explicou o ministro, ao admitir que o volume de recursos financeiros dos exportadores a permanecer no exterior poderá subir, gradativamente, dos atuais 30% da fatura para 100%, num prazo de quatro anos.