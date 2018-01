Furlan sugere mobilização por projetos de crescimento O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, defendeu hoje a necessidade de uma mobilização por parte da população para aprovar projetos de lei capazes de estimular o crescimento e desenvolvimento do País. Lembrando o peso que a opinião pública teve no caso da Medida Provisória 232, Furlan pediu a uma platéia de empresários do setor elétrico e eletrônico que utilizem este poder para obter um avanço em áreas do seu interesse. "Na MP 232, a capacidade da sociedade, principalmente do empresariado, contra uma lei ficou muito evidente. Mas não tenho sentido essa capacidade de mobilização quando se trata de falar em favor de uma lei ou a favor de medidas que estão no Congresso", afirmou Furlan. Segundo ele, existem atualmente diversas propostas "repousando" no Congresso Nacional que poderiam gerar uma série de benefícios para o setor produtivo, como é o caso de propostas relacionadas à redução da informalidade na economia. "Seria importante se houvesse uma intolerância contra a ineficiência." Furlan participou hoje da abertura do Fórum Abineetec, em São Paulo. O evento, promovido pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), precede a abertura das feiras Fiee Elétrica e Electronicamericas, que acontecem esta semana no pavilhão de exposições do Anhembi.