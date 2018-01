Furlan tenta colocar álcool nacional no mercado americano Vender álcool brasileiro é o principal objetivo de uma missão empresarial que desembarca hoje na Califórnia, liderada pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan. O objetivo é apresentar as vantagens do uso desse combustível, a tecnologia já desenvolvida pelo Brasil e o andamento de acordos celebrados com Alemanha e Suíça para adotar o combustível. Também o Japão está negociando a compra do álcool. De acordo com a assessoria de imprensa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Furlan está acompanhado por diretores da General Motors e da Volkswagen, além de Petrobrás, grupo Cosan (produtor de álcool e açúcar) e da União da Agroindústria Canavieira de São Paulo (Única). Na agenda da missão, que vai até sábado, estão contatos com empresas do setor de energia e autoridades locais, entre eles o governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, e o ex-vice presidente Al Gore. Furlan também proferirá uma palestra sobre etanol na Universidade de Berkeley.