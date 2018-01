Furlan vai à China negociar salvaguardas Fontes ligadas ao comércio exterior da China, informaram hoje que o ministro do Desenvolvimento e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan pode ir ao país, em setembro próximo, para negociar as medidas de salvaguardas que o Brasil pretende implantar sobre os produtos chineses, com o ministro do Comércio Exterior da China Bo Xilai. Mesmo com adoção de salvaguardas, as empresas que se sentirem atingidas por produtos chineses poderão recorrer, mas vão ter que reconhecer que a China é uma economia de mercado na Organização Mundial do Comércio (OMC).