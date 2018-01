Furlan vai aos EUA negociar cooperação em biocombustíveis O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan vai aos Estados Unidos na próxima semana para negociar a cooperação na área de biocombustíveis e a simplificação da retirada de visto por parte de empresários brasileiros e interessados em negócios nos Estados Unidos. Furlan estará em Washington na segunda e terça-feira, onde terá uma série de encontros com autoridades norte-americanas e participará de reunião dentro do mecanismo informal de consultas bilaterais. Na segunda-feira, o ministro fará uma visita de cortesia ao chefe do Estado Maior das Forças Armadas dos Estados Unidos, general Peter Pace. Terá ainda reuniões de trabalho com a representante de Comércio, Susan Schwab, e com o secretário adjunto de Energia dos EUA, Clay Sell. Na terça-feira, Furlan participa de café da manhã com o vice-presidente do Conselho de Negócios Brasil-Estados Unidos da Câmara Americana de Comércio, Mark Smith. Ele almoça com o secretário de Comércio, Carlos Gutierrez, que chefia as reuniões do mecanismo de consultas informais pelo lado dos Estados Unidos. A abertura da reunião será às 14h.