Furlan vai negociar exportação de carne com a Rússia O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, inicia na próxima semana negociações com o governo russo sobre barreiras comerciais impostas às exportações de carne. Conforme a autorização para a viagem publicada no Diário Oficial de Hoje, Furlan viaja no dia 17, sábado, com destino a Moscou. O ato informa também que o ministro participará do Forum Econômico Mundial, em Davos, Suíça, onde também manterá encontros com investidores e empresários internacionais interessados no Brasil, devendo retornar ao Brasil no dia 24. Em outro ato publicado no Diário Oficial, o chefe da assessoria especial do presidente, Marco Aurélio Garcia, recebeu autorização para participar do Forum Social Mundial na Índia no período de 17 a 24 de janeiro.