Furlan vai para o Desenvolvimento; Rodrigues comandará a Agricultura O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva confirmou os nomes dos ministros Celso Amorim (Relações Exteriores), Roberto Rodrigues (Agricultura) e Luiz Fernando Furlan (Indústria, Comércio e Desenvolvimento). O anúncio foi feito ao final da reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Lula confirmou também a senadora Marina Silva (PT-AC) para a pasta de Meio Ambiente, e reafirmou que "possivelmente" na semana que vem concluirá a formação do ministério. O anúncio foi feito na presença de integrantes do Conselho, do qual participam sindicalistas, empresários, representantes da sociedade civil e ministros já indicados. Ao anunciar ontem o nome de Antônio Palocci e José Dirceu, Lula disse ter esquecido de confirmar o nome de Marina. "Foi um lapso da minha parte", disse, brincando que o nome dela foi anunciado previamente em Washington. "Olha que chique", completou, voltando-se para a senadora. Lula disse ter ligado na noite de ontem para Marina, dizendo, em tom de brincadeira, que ela não tinha sido destituida.