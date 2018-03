Furlan vê "oportunismo" em problemas com a soja O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, reconheceu hoje, durante o 7º Fórum do Planalto, que foram encontradas sementes tratadas com fungicidas dentro do primeiro carregamento de soja, recusado pela China, há alguns dias. "A partir daí, parece que existe um certo exagero. E é muito provável que esteja havendo um oportunismo nessas recusas de carregamento brasileiro para forçar uma baixa de preços do produto no mercado internacional", disse o ministro. Ele afirmou ainda que a Organização Mundial do Comércio (OMC) não é o melhor local para se tratar neste momento dos problemas que envolvem as exportações brasileiras de soja para a China. Segundo ele, esse é um assunto técnico que deve ser resolvido tecnicamente.