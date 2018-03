Furlan volta a manifestar preocupação com a valorização do real O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, voltou hoje a manifestar sua preocupação com a questão da valorização do real frente ao dólar. Ao chegar a Brasília, Furlan afirmou que o tema interessa não só aos empresários, mas a todos os que vêem nessa trajetória de valorização cambial prejuízos à economia. "Vários economistas, inclusive ex-ministros que viveram situações semelhantes, têm feito comentários que uma excessiva valorização do real pode provocar uma perda de investimentos, uma redução nas exportações e, portanto, uma menor geração de novos empregos", declarou Furlan. O ministro evitou detalhar as declarações dadas ontem, durante entrevista na Couromoda, alegando que estava "muito atrasado". Na entrevista de ontem, Furlan antecipou que o governo pode adotar ainda neste trimestre mudanças no mercado de câmbio que devem ajudar a segurar a valorização do real frente ao dólar. "A questão do câmbio é um tema que preocupa, porque ele pode influenciar uma trajetória produtiva e positiva dos últimos dois anos, quando as exportações cresceram 60% e a maior parte dos empregos criados veio exatamente dessa atividade", completou Furlan.