Furnas: 60% do saldo do FGTS poderá ser usado O trabalhador poderá utilizar até 60% do saldo da conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para a compra de ações de Furnas Centrais Elétricas S/A. A decisão foi tomada ontem pelo Conselho Nacional de Desestatização (CND). As aquisições dos papéis da estatal, no entanto, estão limitadas aos R$ 2,2 bilhões da carteira vinculada ao Fundo de Compensação e Variação Salarial (FCVS). O ministro de Minas e Energia, José Jorge, disse que os papéis serão colocadas no mercado seguindo o mecanismo de pulverização. Uma das idéias reveladas pelo ministro é que os clientes de distribuidoras que compram energia de Furnas poderiam pagar pelas ações nas respectivas conta de luz. Um exemplo, segundo ele, seria o parcelamento em até seis vezes. Processo de venda pode seguir modelo da Petrobrás A compra das ações com recursos do FGTS será igual ao processo de venda dos papéis da Petrobrás, ocorrida em agosto do ano passado. Os trabalhadores tiveram um desconto de 20% sobre o preço estabelecido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Para isso, deverão ficar com os papéis por, no mínimo 12 meses. Caso o resgate seja feito antes desse período - entre 6 e 12 meses -, o trabalhador perde metade do desconto, ou seja, 10%. Privatização não deve ter resistência política O ministro José Jorge informou também que não via na resistência de políticos nenhum obstáculo para a privatização de Furnas. Segundo ele, isso acontece porque o governo decidiu colocar no mercado todos os papéis que possui na empresa. Mas, nesse caso, será necessária a separação dos ativos de geração de energia (os que serão vendidos) daqueles que representam a transmissão de energia. Em seguida, cada acionista da Eletrobrás terá direito a ações desta empresa que vai surgir da fusão. Ou seja, o investidor que tem uma ação ordinária (ON, com direito a voto) da Eletrobrás terá uma ação ON da empresa a ser vendida. O governo vai vender as ações que tem nesta empresa de geração. Como a participação dos minoritários é equivalente a 30%, o restante, que corresponde a 70%, será vendido pela União. O modelo de privatização da geradora federal ainda será submetido ao presidente Fernando Henrique Cardoso para que possa ser divulgado. Somente após a aprovação é que também será anunciado o cronograma de venda de Furnas. O CND também decidiu retomar a análise de vendas de empresas estaduais de energia elétrica e de saneamento e os leilões para a construção de usinas hidrelétricas e linhas de transmissão.