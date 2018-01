Furnas lança campanha contra desperdício A direção de Furnas Centrais Elétricas lançou hoje, em Belo Horizonte, uma nova campanha de combate de desperdício de energia, em parceria com o Sindicato das Indústrias de Panificação de Minas e a Associação Mineira da Indústria da Panificação. A campanha, intitulada "Aprenda a ganhar o seu pão economizando energia", consiste na distribuição em padarias de sacos para embalagem, impressos com dicas sobre consumo e cálculos sobre o desperdício de energia elétrica . Segundo o coordenador da Assessoria de Estudos e Programas de Conservação de Energia de Furnas, Celso Renato Pitangy Lucena, o programa é baseado em dados colhidos pela estatal - responsável por 43% de toda a energia elétrica produzida no País -, segundo os quais os brasileiros desperdiçam 30% da luz que consomem. "Transformamos a economia que pode ser feita em pãezinhos", disse Lucena. "A conta é simples: subtrai-se da conta de luz da pessoa 30% do valor e transforma-se esse porcentual em pãezinhos, que custam em média R$ 0,20 cada", explicou. " Quando o consumidor visualiza o desperdício fica mais fácil assumir ações para combatê-lo", completou. A campanha deve ser iniciada a partir de domingo em duas mil padarias da capital mineira. Serão disponibilizados um milhão de sacos de pão e, paralelamente, técnicos de Furnas deverão fazer um monitoramento de consumo de energia em algumas áreas residenciais da cidade, durante três meses, para saber se a campanha está dando resultados. Conforme os resultados, a iniciativa deve ser repetida em outras capitais.