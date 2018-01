Furnas: leilão depende de fundo de pensão O ministro de Minas e Energia, Rodolpho Tourinho, anunciou que a continuidade no processo de privatização de Furnas Centrais Elétricas S/A, depende da resolução dos problemas do fundo de pensão dos funcionários da companhia. "O impasse está sendo avaliado pela Secretaria de Previdência Complementar do Ministério da Previdência", afirmou o ministro. Tourinho não quis prever um prazo para resolução do problema pela secretaria, mas adiantou que a venda da Companhia Paranaense de Eletricidade (COPEL) deverá enfrentar as mesmas restrições.