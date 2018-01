Furnas também recorrerá de multa da Aneel A direção de Furnas também vai recorrer à decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica(Aneel) de multar a geradora por causa de apagões ocorridos em dezembro. As multas somam R$ 6,46 milhões, segundo informou a assessoria de imprensa da empresa. Uma das multas, no valor de R$ 5,82 milhões, refere-se a um problema na subestação de Ivaiporã (PR) que causou o desligamento de cargas em 11 estados e no Distrito Federal. A outra multa, de R$ 640 mil, foi aplicada em função do apagão ocorrido no Rio de Janeiro, em 12 de dezembro, causado por um problema na subestação de São José (RJ).