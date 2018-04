Fusão da CSN agrada a FHC, diz Steinbruch O empresário Benjamin Steinbruch, do Grupo Vicunha, foi recebido durante 50 minutos, no início da noite de hoje, pelo presidente Fernando Henrique Cardoso em seu apartamento na Rua Maranhão, bairro de Higienópolis. Segundo Steinbruch, ele levou ao presidente as últimas informações sobre a fusão da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) com o Grupo Corus. "Vim falar com o presidente das negociações com os ingleses. Eles estiveram aqui e por isso vim atualizar o presidente. Dei boas notícias, o pessoal da Inglaterra continua firmemente interessado, e enfatizaram a fusão, o interesse no Brasil, deram uma demonstração de confiança no Brasil", disse o empresário. Segundo Steinbruch, o presidente "achou ótimo, porque para nós é muito bom ter uma força externa dessas neste momento. Ele gostou muito". O empresário afirmou que não pediu apoio ao presidente. "Venho falando com o presidente já há algum tempo. É uma estratégia nossa de internacionalização, o presidente acha isso muito positivo. Para o Brasil, é uma convergência grande de interesses." Steinbruch disse que não conversou com o presidente sobre política e eleições. "Meu negócio é só negócio mesmo", disse, à saída do prédio onde mora Fernando Henrique. Ele confirmou ter participado de um jantar com o candidato Ciro Gomes, recentemente. Nesse jantar, Ciro disse que "o mercado que se lixe". Benjamin Steinbruch atribuiu o fato "a um momento ruim. A pergunta foi ruim, e a resposta também não foi boa". Segundo o empresário "às vezes uma resposta conserta uma pergunta ruim. No caso, a pergunta não foi boa e a resposta", disse. Perguntado se a reação de Ciro não reforçou ainda mais a candidatura Serra, o empresário declarou achar "que a classe empresarial de São Paulo está fechada com Serra." De acordo ele, o crescimento da candidatura tucana deve fazer com que esse apoio seja enfatizado.