Fusão de companhias telefônicas demitirá 10 mil nos EUA A fusão entre as companhias telefônicas norte-americanas AT&T e Bellsouth provocará o corte de cerca de 10 mil empregos na empresa resultante, anunciaram, neste domingo, seus executivos em reunião com analistas. O diretor financeiro de AT&T, Richard Lindner, disse que a redução nas vagas será feita nos dois próximos anos. A duas empresas somadas têm um valor de mercado de US$ 165 bilhões, e receitas de US$ 64 bilhões anuais. Desembolso As companhias telefônicas anunciaram no último domingo um acordo de fusão que obrigará a AT&T a desembolsar US$ 67 bilhões pela compra de sua concorrente. Como resultado, a companhia unificada será a maior do setor de telefonia dos Estados Unidos. O acordo, sobre o qual se vinha especulando há algum tempo, dará à nova empresa uma ampla presença no mercado de telecomunicações de longa distância, residenciais, corporativas e de dados. A fusão permitirá, além disso, que a AT&T assuma o controle de 100% da Cingular, a maior empresa de telefonia celular dos Estados Unidos. Atualmente, a empresa detém 60% da companhia, enquanto a Bellsouth possui os 40% restantes.