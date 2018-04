Fusão de empresas de telefonia depende de mudança de lei As fusões entre concessionárias de telefonia fixa, como a Telemar e a Brasil Telecom, não dependem só de um decreto presidencial mudando o Plano Geral de Outorgas (PGO), que define as áreas de atuação de cada empresa. Segundo o procurador-geral da Anatel, Antônio Bedran, é necessário também que seja modificada a Lei Geral de Telecomunicações (LGT), que foi aprovada em 1997 pelo Congresso Nacional. A avaliação de Bedran contraria a interpretação corrente no mercado de que, para haver uma operação como esta, bastaria a edição de um novo PGO. "Não é uma simples alteração em decreto. É necessário que esta discussão, forçosamente, passe pelo crivo dos senadores e deputados", disse Bedran, durante sabatina a que se submeteu no Senado para ocupar uma vaga na Anatel. Ele afirmou que a discussão é necessária para checar se uma eventual fusão atenderia ao interesse público. "É preciso saber até que ponto isso vai interessar ao cidadão brasileiro, significa melhoria na prestação de serviço e, principalmente, redução de tarifas." Bedran explicou que o PGO foi instituído para cumprir uma finalidade da LGT, que é a competição. "Então, tem que adequar essa legislação", disse o procurador, afirmando que cabe ao Executivo a iniciativa de alteração no marco regulatório "O governo tem que dizer o que quer, porque isso faz parte de uma política governamental", disse. Ele ponderou, no entanto, que o Palácio do Planalto pode chegar à conclusão de que bastaria um decreto, se for orientado nessa direção pela Casa Civil e pela Advocacia Geral da União. O ministro das Comunicações, Hélio Costa, disse, na segunda-feira, 9, que levaria nesta terça o assunto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Costa participou de reunião com Lula e os ministros da Casa Civil, Dilma Rousseff, e da Comunicação Social da Presidencial, Franklin Martins. Costa não deu entrevista após o encontro. O presidente da Anatel, Plínio de Aguiar Júnior, e o conselheiro Pedro Jaime Ziller, também concordam que não cabe à agência a iniciativa de propor mudança nas regras. Plínio avaliou que a consolidação no mercado pode criar empresas muito fortes. "O pior dos mundos seria o monopólio privado", disse. Tendência mundial Ziller defendeu que o assunto seja amplamente debatido, mas acha que as fusões entre empresas são uma tendência mundial e têm criado grupos "fortíssimos" internacionalmente, como a Telefônica e a mexicana Telmex. No Brasil, concorrendo com essas empresas há a Telemar e a Brasil Telecom, que não têm atuação em outros países. "Então, eu acho que para o Brasil ter uma empresa de posição mundial é muito bom", afirmou. O conselheiro avalia que uma eventual fusão não atrapalharia a atual política de competição. "Porque se você tem empresas fortes que querem competir mundialmente, você melhora a competição", afirmou. "A tendência de empresa fraca é ser absorvida e piorar a competição." Defesa O deputado Jorge Bittar (PT-RJ), que é especialista em telecomunicações, disse que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e os fundos de pensão, acionistas da Telemar, "são simpáticos" à idéia de se promover uma fusão da empresa com a Brasil Telecom. "O BNDES está estudando o caso e é claramente favorável", afirmou. Segundo Bittar, com a fusão, as companhias ganhariam mais competitividade e aumentariam os retornos financeiros. Ele ressalta, no entanto, que é necessário que essas empresas assegurem que permanecerão sob controle nacional. "Elas devem dar garantias de que não estão se unindo para vender depois", afirmou. O deputado defende ainda que os ganhos dessa futura empresa sejam repassados à sociedade, na forma de redução de tarifas. "Elas teria que oferecer um ´menu´ de contrapartidas para que essa concentração não sirva apenas aos acionistas, mas à sociedade", afirmou.