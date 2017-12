Fusão de Pão de Açúcar e Sendas pode ser antecipada O advogado que representa as redes de supermercados Pão de Açúcar e Sendas no ato de concentração delas no Rio de Janeiro, Lauro Celidonio Neto, disse hoje acreditar que a fusão entre ambas poderá ser iniciada sem a assinatura do Acordo de Preservação de Reversibilidade da Operação (Apro), instrumento que pode suspender a fusão até o julgamento pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). ?Não vejo, nesse caso, necessidade de Apro. O mercado no Rio é muito atomizado, não tem problemas concorrenciais?, disse, ao ser questionado pelos jornalistas após deixar a sede do Cade. O advogado foi convocado pelos conselheiros do Cade a prestar esclarecimentos sobre a fusão das redes após ela ter sido anunciada pelos principais executivos das empresas, na semana passada. Segundo Celidonio, a nova rede teria 24% de participação de mercado no Estado. Ele disse também que, se a análise for feita cidade por cidade, a aprovação será ainda mais tranqüila, porque em muitas delas só existem supermercados de uma das marcas. O conselheiro do Cade, Cleveland Prates Teixeira disse que, por enquanto, não se pode dizer "absolutamente nada" sobre a necessidade ou não do Apro, porque as informações necessárias, como localização das lojas e dados de mercado, ainda não foram entregues pelas empresas (o prazo se estende até o próximo dia 26). Nos últimos processos de compra de supermercados analisados pelo Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (Pão de Açúcar-Sé, Bompreço-Petipreço e Bompreço-G. Barbosa), houve necessidade de assinatura de acordo de reversibilidade. Nesses casos, enquanto as operações não eram aprovadas pelo Cade, não era possível mudar as bandeiras dos supermercados; os contratos de fornecimento e distribuição tinham que ser mantidos; os funcionários não podiam ser demitidos e não podia haver transferência de ativos financeiros.