Fusão entre Submarino e Americanas ainda será avaliada A Secretaria de Direito Econômico (SDE), do Ministério da Justiça, e a Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae), do Ministério da Fazenda, deverão analisar em conjunto a fusão bilionária das lojas de comércio eletrônico Americanas.com e Submarino, se a operação for mesmo concluída. As negociações estão avançadas e uma eventual fusão pode movimentar de R$ 7 bilhões a R$ 8 bilhões. A diretora de Proteção e Defesa Econômica (DPDE), da SDE, Mariana Tavares, explicou nesta quinta-feira que o procedimento de análise conjunta por parte das secretarias - o que, na prática, significa a investigação sobre o impacto concorrencial de uma fusão num determinado mercado - ocorre em casos considerados complexos, seja pelo tamanho das empresas envolvidas, seja pelo segmento de mercado da economia afetado. Ao fazer a instrução em parceria, as duas secretarias reduzem o tempo de análise. No entanto, é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) quem dá a palavra final sobre as fusões, depois de receber os pareceres da SDE, da Seae, da Procuradoria Geral do Cade e do Ministério Público Federal. Os órgãos de defesa da concorrência se recusaram a comentar previamente qualquer tipo de impacto do possível negócio por entender que isso significaria um julgamento antecipado. Entre os casos de fusões recentes, que foram analisados simultaneamente pelas duas secretarias, estão a compra das fábricas de suco e extratos de laranja no Brasil da Cargill pela Cutrale Fisher e a aquisição da Ripasa pela Suzano que atuam no segmento de papel e celulose.