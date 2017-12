Fusão oficial Varig/TAM ainda não tem data marcada O encontro para assinatura do documento que oficializará a fusão entre a Varig e a TAM, que estava marcado para amanhã, foi adiado e não há nova data marcada. O fato é que existe uma liminar contrária à fusão no Rio de Janeiro. Além disso, membros da direção das duas companhias ainda não concluíram a leitura dos contratos, informou fonte que participa das negociações. O encontro seria realizado no Ministério da Defesa, em Brasília. Por outro lado, já há algumas definições. Ficou estabelecido que a Varig Engenharia de Manutenção (VEM); a Sata, que movimenta cargas nos aeroportos; e também a rede de hóteis Tropical continuarão como companhias isoladas, nada tendo a ver com a nova companhia aérea que surgirá da fusão Varig/TAM. Na prática, a VEM terá um contrato de assistência técnica com a nova companhia, mas sem período cativo de prestação de serviços ou cláusula de fidelização.