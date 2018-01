Fusão pode baixar preço de brinquedos A Associação Brasileira da Indústria de Brinquedos - Abrinq - está discutindo, há seis meses, um projeto para garantir a sobrevivência das 318 fábricas do País. O principal objetivo é criar condições para que os produtos brasileiros possam competir com os importados, responsáveis pela grave crise sofrida pelo setor após a abertura comercial. A idéia é criar sete ou oito conglomerados que reúnam diversos fabricantes de brinquedos, de acordo com a afinidade de produtos. Cada grupo teria uma empresa líder, que imprimiria a sua marca nos produtos das demais. Estas, por sua vez, seriam apenas fabricantes e fornecedoras de brinquedos para a líder. Dessa forma, as pequenas sobreviveriam com a redução dos custos de comercialização e a empresa líder ganharia ao oferecer uma gama maior de itens. Iniciativa pode reduzir preços De acordo com o presidente da Abrinq, Synésio Batista da Costa, a estimativa de redução de custos para as empresas é de 15%. Segundo ele, essa economia deve ser repassada ao preço, a fim de conferir maior competitividade frente aos importados. Ele argumenta que a união em grupos daria maior poder de fogo na negociação com o varejo, no qual as pequenas empresas são desfavorecidas. Outra vantagem é ter ampliada sua força de vendas e a distribuição de seus produtos, graças à infra-estrutura das empresas maiores. O primeiro grupo já está praticamente formado e reúne oito empresas. A liderança deve ficar com a Estrela. O anúncio oficial pode ocorrer durante a 17.ª Feira Internacional de Brinquedos, que acontecerá nesta semana em São Paulo. Os processos de fusão devem se estender até o final do ano, e passar ainda pelo crivo do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) do Ministério da Justiça.