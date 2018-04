Fusão une Gerdau e siderúrgica canadense A brasileira Gerdau e a canadense Co-Steel anunciaram nesta terça-feira um acordo para a fusão das operações siderúrgicas das duas empresas na América do Norte. A nova companhia vai se chamar Gerdau AmeriSteel Corporation e terá mais de 2,5 bilhões de dólares canadenses (US$ 1,7 bilhão) em receita anual, com cerca de 198 milhões de ações em circulação, negociadas na bolsa de Toronto, no Canadá. A Gerdau AmeriSteel vai englobar as atuais afiliadas da Gerdau, duas no Canadá (Courtice Steel e MRM Steel) e cinco nos EUA (AmeriSteel), além das quatro unidades da Co-Steel. Os atuais acionistas da Co-Steel ficarão com 26% da nova empresa e a Gerdau e seus acionistas com 74%. A transação deverá ser concluída no quarto trimestre deste ano. As partes estão conduzindo uma auditoria de outros ativos nos próximos dez dias, e o acordo poderá ser rescindido, caso a investigação revele alguma imprecisão relevante que não tenha sido reparada em 30 dias. O conselho da Gerdau AmeriSteel terá nove membros, entre os quais quatro atuais diretores da Co-Steel. Jorge Gerdau Johannpeter, presidente do conselho administrativo da Gerdau, e Phillip E. Casey, presidente executivo da AmeriSteel, terão os mesmos cargos na nova companhia, que espera não realizar reestruturação significativa das unidades ou demissões entre os atuais 4.800 empregados. A Gerdau é líder no segmento de aços longos no Brasil, Chile e Uruguai. No Brasil, a empresa opera uma rede de 70 filiais dedicadas à distribuição de uma linha completa de produtos de aços longos e planos. A Açominas, uma das subsidiárias no País, é uma das maiores exportadoras de aço. Após a criação da Gerdau AmeriSteel, a capacidade instalada do Grupo Gerdau passará das atuais 11 milhões de toneladas para algo entre 14,5 e 15 milhões de toneladas. Com a fusão, a Gerdau evolui sete posições no ranking mundial da siderurgia, passando para o 15º lugar. Segundo Jorge Gerdau Johannpeter, as subsidiárias da Gerdau e a Co-Steel estão tecnicamente atualizadas e, por isso, não há necessidade de realizar investimentos significativos após a fusão na América do Norte. O negócio tem um sentido adicional para o grupo brasileiro, por abrir uma nova área de atuação, no setor de aços planos. Logo depois do anúncio da operação, as ações da preferenciais da Gerdau lideraram os maiores ganhos do Índice Bovespa. Em Nova York, os papéis da companhia tiveram valorização de 2,90%, para US$ 9,57.