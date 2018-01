Fusões e aquisições cresceram 44% em 2006 O relatório consolidado de 2006 de fusões e aquisições da PricewaterhouseCoopers (PwC) apresentou um aumento de 44% nas transações em relação a 2005. Segundo o documento, divulgado nesta quarta-feira, foram realizadas 560 aquisições, compras de participações minoritárias, joint ventures, fusões, incorporações e cisões. "O movimento de 2006 só não foi maior do que o de 2000 e 2001, quando houve forte influência de negócios de menor porte envolvendo a Internet", informa a PwC. No segundo semestre de 2006 houve 308 negócios, um aumento de 22% em relação ao primeiro semestre de 2006. Já em relação ao mesmo período de 2005, a ampliação nas transações chega a 47%. De acordo com a PwC, "foi o melhor semestre desde 1998, com exceção do primeiro semestre de 2000 (que registrou 321 transações, também fortemente influenciado pela onda da Internet)". O relatório aponta ainda que em 2006 as empresas estrangeiras expandiram em 54% suas aquisições de participações controladoras, enquanto as nacionais ampliaram em 40%. Porém, considerando as participações controladoras e não controladoras, o crescimento médio do número de transações das estrangeiras foi menor que o das nacionais, 39% contra 47%. A queda do risco Brasil - taxa que mede a desconfiança do investidor estrangeiro em relação à capacidade de pagamento da dívida do País - também é um indicador de progresso do Brasil como opção de investimento, destaca a PwC. "Embora a indicação seja de queda em ritmo mais lento do que nos últimos anos, espera-se que o Brasil chegue à classificação de investment grade nos próximos anos, o que deverá acelerar os investimentos e as aquisições de empresas por estrangeiros no País."