Ao longo dos últimos anos, o mercado assistiu a várias aquisições e algumas fusões de corretoras de seguros. Não cabe aqui discutir os resultados do que foi feito, mas sim, analisar a pertinência ou não deste tipo de ação.

Em época de crise, criar sinergias é sempre positivo. Da mesma forma que cortar despesas. O Brasil está vivendo uma crise que transcende tudo o que aconteceu no passado. As nossas crises costumavam ser econômicas, com algumas exceções enveredando pela seara da política. Esta é uma crise completamente diferente. É uma crise moral, decorrente do esgarçamento da malha ética da nação, levado a efeito ao longo dos últimos 12 anos pelo PT e seus aliados.

A consequência mais visível é a ação espetacular da Polícia Federal, em cumprimento a ordens emanadas da Justiça Federal, levando presas pessoas que até poucos anos atrás estariam acima do bem e do mal. Mas há mais e afeta diretamente a vida empresarial. A crise econômica, com a inflação acima de dois dígitos, é dramática para todo o País, sem exceção. E o dado apavorante é que a fraqueza política e falta de liderança do governo só complica a situação, num momento em que todos os indicadores do País estão francamente negativos e com pouca chance de recuperação rápida.

Este é o cenário em que as fusões e aquisições de corretoras de seguros deve ser analisado. Com alguns setores econômicos praticamente destruídos e outros seriamente ameaçados pelos prejuízos galopantes, os corretores de seguros podem passar dificuldades muito sérias, sem terem feito nada para isso.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Imagine uma corretora que tem como principais clientes quatro ou cinco empresas de porte médio. Até antes da crise, elas geravam seguros patrimoniais, seguros dos veículos da empresa e dos veículos dos funcionários, seguros de vida e acidentes pessoais da empresa, seguros de vida e acidentes pessoais comprados em complemento pelos funcionários, planos de saúde privados, planos de previdência complementar e outros seguros para diferentes necessidades contratados pelos funcionários e seus familiares.

Veio a crise e três ou quatro dessas empresas simplesmente não aguentaram o tranco e fecharam as portas, ou porque quebraram, ou porque os proprietários enjoaram de perder dinheiro. Sem qualquer culpa por ação ou omissão, a corretora de seguros simplesmente perdeu 90% de sua receita. Ou seja, ela tem o risco real de quebrar.

Esta situação, inclusive com outros desenhos, é menos rara do que pode parecer. É aí que uma fusão com outra corretora, ou outras corretoras, pode ser uma solução muito inteligente. Ninguém está nadando de braçada no segmento. De uma forma ou de outra, a crise está cobrando seu preço. Então, por que não reduzir custos juntando as áreas administrativas de várias corretoras numa única estrutura? Por que não aumentar o poder de fogo junto às seguradoras somando as produções? Por que não investir em habilidades e competências que se complementam?

Se houver sinergia, empatia entre os sócios, planejamento estratégico compartilhado, divisão de funções, especialidades e captação de seguros e, o mais importante, culturas mais ou menos semelhantes, a fusão pode ser um caminho vitorioso e uma solução inteligente, não apenas para superar a crise, mas para depois dela, quando o setor voltar a crescer rapidamente. O ganho de escala será a mola mestre.

Já a aquisição de corretoras de seguros pode ser mais problemática. Com a compra e a mudança do corretor que atende o segurado, pode haver uma debandada dos clientes. A corretora adquirida pode ser mal avaliada, não apenas em relação à sua capacidade de produção, mas também em relação à sua situação econômica; o antigo dono passa a não ter mais nada com ela etc.

Mas isto não é uma regra definitiva e imutável. Pode acontecer exatamente o oposto e eu seria acusado de avaliar mal o mercado. Por isso, cada caso é um caso e compete aos envolvidos fazer a avaliação do que está na sua frente.