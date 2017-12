Fusões e aquisições ficam estáveis em 2003, mostra pesquisa O número de fusões e aquisições no País se manteve praticamente estável neste ano em relação a 2002, com uma variação menor que 1%. Foram 225 negócios fechados, em comparação a 227 no ano passado, segundo pesquisa realizada pela consultoria KPMG Cor porate Finance. "O receio dos investidores ainda é um reflexo dos temores em relação ao risco País. E no ano passado a contribuição do governo foi maior. Foram 26 concessões na área de óleo e gás, enquanto neste ano foram apenas 7", diz o sócio da KPMG, André Castello Branco. O setor de tecnologia da informação (TI) puxou o movimento, com 28 transações, seguido por alimentos, bebidas e fumo (22); telecomunicações (20); instituições financeiras (16); e companhias energéticas (15). No ano passado, alimentos, bebidas e fumo ocupava a primeira posição, seguido por petróleo e telecomunicações. "Para o próximo ano, os mercados de TI e telecomunicações devem continuar fortes porque estão fervilhando", diz Castello Branco. "A atividade em energéticas também deve se aquecer porque o governo está definindo as novas regras do setor." O nível alcançado em 2003 é o menor dos últimos oito anos. O movimento de fusões e aquisições desceu de 372 transações em 1997 para 309 em 1999. Em 2000 e 2001, a atividade se recuperou, alavancada pelo boom no setor de tecnologia da informação. No ano passado, porém, houve uma forte queda de 33% em relação ao ano anterior, em virtude do impacto negativo de uma série de eventos no final de 2001, como a crise argentina, os ataques terroristas em Nova York e os escândalos de fraudes contábeis em grandes companhias norte-americanas. Em 2004, no entanto, a consolidação da melhora econômica do País deve espantar o receio dos investidores e reiniciar a trajetória ascendente na curva do número de transações, segundo Castello Branco. Região - O Estado de São Paulo foi responsável pela maior fatia no total de aquisições e fusões em 2003, com 121 operações, equivalente a 48,6% do total. Em seguida, vem o Rio de Janeiro, com 37 transações (14,9%) e Minas Gerais, com 22 operações (8,8%). Apesar de ser o segundo colocado no ranking, o Estado do Rio de Janeiro foi o que apresentou maior crescimento porcentual no número de transações: subiu 8% em relação a 2002. O Rio respondeu por 6,9% do total de transações em 2002, 13,8% em 2001 e 12,5% em 2000.