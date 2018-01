Fusões e aquisições na AL caíram 24,3% em 2002 As fusões e aquisições anunciadas na América Latina ficaram em US$ 37,6 bilhões no ano passado, o que representa uma queda de 24,3% em relação aos US$ 49,7 bilhões registrados no ano anterior, segundo um relatório da Thomson Financial. Mesmo assim, a queda nas fusões e aquisições ocorridas na América Latina não foi tão grande como a retração registrada nos EUA, de 40%, e em todo o mundo, de 28%. O quarto trimestre de 2002 foi particularmente fraco em termos de fusões e aquisições na América Latina: US$ 5,9 bilhões, contra US$ 8,3 bilhões no terceiro trimestre e US$ 14,6 bilhões no segundo. Entre as maiores transações ocorridas na região estão a aquisição da Pepsi-Gemex do México pela Pepsi Bottling Group (US$ 1,2 bilhão), a separação da América Telecom da Carso Global Telecom (US$ 3,2 bilhões) e a aquisição da brasileira Telecom Américas pela mexicana América Móvil (US$ 2,3 bilhões). "Os EUA continuaram a ser os maiores compradores na América Latina, com 100 negócios no valor de US$ 5,5 bilhões, embora o valor tenha caído 67% em relação a 2001", diz o relatório da Thomson. A instituição líder em aconselhamento de fusões e aquisições na América Latina em 2002 foi a Goldman Sachs, com transações no total de US$ 9,1 bilhões, seguida pela Crédit Suisse First Boston (US$ 7,8 bilhões) e pelo Citigroup (US$ 7,6 bilhões). Em termos de transações concluídas, a liderança ficou com o Citigroup, com CSFB em segundo lugar e Goldman Sachs em terceiro.