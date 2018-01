Fusões e aquisições no Brasil cresceram 12% em 2005 O movimento de fusões e aquisições no Brasil encerrou 2005 com um avanço de 12% em relação ao ano passado, de acordo com um levantamento divulgado hoje pela KPMG Corporate Finance. Segundo a consultoria, foram realizadas 336 transações do gênero este ano, ante 299 operações registradas em 2004. O quarto trimestre concentrou boa parte do movimento, com 84 operações. Os dados incluem negócios realizados até o dia 13 de dezembro, quando o estudo foi finalizado. Apesar do crescimento em relação ao ano passado, o resultado de 2005 mostrou uma desaceleração em relação ao período entre 2003 e 2004, quando houve um crescimento de 30% no ritmo de transações. Mesmo assim, a KPMG insistiu que os dados são positivos, já que o ano de 2003 oferecia uma base de comparação muito fraca. O sócio da KPMG na área de Corporate Finance, Cláudio Ramos, explicou que o mercado de fusões e aquisições ainda sofria, naquele ano, o impacto da paralisação iniciada em 2001, com os atentados terroristas de 11 de setembro nos Estados Unidos. "O que tivemos em 2005 foi a continuidade de um movimento de retomada desse mercado", explicou Ramos. "Os números mostram que já estamos praticamente nos mesmos patamares dos melhores anos, que foram 2000 e 2001", acrescentou. O levantamento deste ano mostrou, por exemplo, um interesse maior de empresas estrangeiras por companhias brasileiras e subsidiárias. Em 2005, 197 operações envolveram capital estrangeiro, um número que totalizou 191no ano anterior. Interesse maior pelo Estado de São Paulo Segundo a KPMG, o Estado de São Paulo foi o que concentrou o maior número de fusões e aquisições em 2005, com 59 operações. Em seguida, vieram Rio de Janeiro (25 operações), Rio Grande do Sul (10) e Bahia (6). A análise por setor de atividade apontou a área de Tecnologia da Informação foi a que apresentou maior movimentação, com 47 transações, seguida pelos segmentos de alimentos, bebidas e tabaco (33), química e petroquímica (25), siderurgia e metalurgia (23) e telecomunicações (20). Perspectiva A expectativa da KPMG é de que o mercado de fusões e aquisições se mantenha em alta em 2006, apesar de se tratar de um ano eleitoral. Segundo Ramos, há um sentimento de que a crise política enfrentada no governo federal não será capaz de abalar a economia. Ramos afirmou ainda que, mesmo que a composição PSDB/PFL retorne à presidência da República no ano que vem, não há atualmente uma preocupação do mercado de fusões e aquisições quanto a uma possível ruptura no modelo econômico vigente.