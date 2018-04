Fusões e aquisições recuam 39% no semestre Um levantamento feito pela consultoria KPMG mostra que o número de operações de fusão e aquisição no Brasil recuou 39% no primeiro semestre em relação ao mesmo período do ano passado. De janeiro a junho, foram feitos 198 negócios no País. A queda foi puxada pela redução das operações encabeçadas por grupos nacionais. De acordo com a consultoria, as transações realizadas entre empresas brasileiras tiveram queda de 49% nos seis primeiros meses do ano, ficando em 97 negócios. O tombo foi ainda maior quando avaliadas as operações de empresas nacionais comprando estrangeiras, que caíram 53,1%, para 22 negócios. "Apesar da queda, o desempenho veio menos impactado pela crise do que imaginávamos. Já esperávamos um recuo maior por parte dos negócios feitos pelas brasileiras porque, no primeiro semestre de 2008, ainda vivíamos um período de aquecimento da economia interna, o que incentivava as empresas nacionais", diz Luís Motta, sócio do departamento de Corporate Finance da KPMG. "Naquela ocasião, porém, já se observava a retração dos negócios liderados por estrangeiros." Do lado dos negócios feitos por estrangeiros, a queda foi de 11,7%, encerrando o semestre com 75 transações. Houve, ainda, duas transações de empresas de capital estrangeiro adquirindo empresas de capital brasileiro estabelecidas no exterior, frente a cinco realizados no mesmo período de 2008. A expectativa para o segundo é mais otimista, mas os números devem ficar ainda muito abaixo dos 663 negócios realizados em 2008.