Futuro diretor do BC já foi indiciado e absolvido pela CVM O futuro diretor de Política Monetária do Banco Central, Mario Gomes Torós, já foi indiciado e absolvido em processo administrativo no âmbito da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Torós, que ocupa atualmente o cargo de gestor do Thassos Fundo de Investimento Multimercado, já foi vice-presidente do Santander Banespa até julho de 2006. Foi quando ocupava esse cargo no banco espanhol que foi indiciado por suposta prática de manipulação de preços, juntamente com outro executivo, Gustavo Adolfo Funcia Murgel, e com as instituições Banco Santander Brasil S/A, e Santander Noroeste DTVM Ltda. Segundo informações da CVM, o banco Santander realizou, no mercado à vista da Bovespa, nos pregões de 28/04/00 e 27/06/00, operações de venda de ações que compunham o Ibovespa, que provocaram "uma sensível queda", no valor de fechamento daquele índice, segundo avaliação da autarquia. Isso, de acordo com a CVM, gerou benefícios para o banco. No caso do pregão de 28 de abril daquele ano, os benefícios foram originados de operações com contratos de Ibovespa futuro. No caso do pregão de 27 de junho, o banco levou vantagens com opções flexíveis de compra do Ibovespa, "por deter aquele banco posições vendidas na BM&F", segundo explicação da autarquia. Ainda de acordo com a CVM, nas duas oportunidades acima, o Santander emitiu ordens de venda de grandes lotes de ações nos cinco minutos finais do pregão, quando se realiza o "call" de fechamento, a preços inferiores aos então praticados, o que teria contribuído, de forma decisiva, para a queda do Ibovespa nos dias em questão. Essa atitude do banco também foi acompanhada pela do Santander DTVM. Os fatos foram levados ao conhecimento do colegiado, que decidiu abrir inquérito em 2001 para apurar as circunstâncias do caso. De acordo com a apuração inicial da CVM, os quatro indiciados estariam envolvidos nessa possível manipulação de preços. Entretanto, após efetuar investigações mais aprofundadas, a autarquia decidiu por absolver Torós e Murgel da prática - mas isso não impediu que a autarquia aplicasse multas pecuniárias de R$ 500 mil ao Banco Santander e de R$ 100 mil ao Santander Noroeste DTVM. A decisão foi divulgada em julho de 2004. Política monetário A entrada do novo diretor de Política Monetária do Banco Central, Mario Gomes Torós, em substituição a Rodrigo Azevedo, "não muda nada", na avaliação do ex-diretor de Política Monetária do banco, e professor do Ibmec, Carlos Thadeu de Freitas. Segundo ele, a política do BC já está definida, com o regime de metas de inflação - e o nome de Torós, que vem do mercado financeiro, só corrobora a intenção do banco em consolidar e manter o regime de metas. "É uma substituição, mas não vai haver mudança. Quando o (Afonso) Bevilacqua saiu, também não mudou nada. Porque, se não se muda o regime de metas de inflação, mesmo que os diretores saiam, não muda nada", avaliou. "Tudo já está definido, a política monetária, a política cambial, já estão definidas. É mais um que vai contribuir para o regime de metas de inflação", acrescentou, considerando que, se existem mudanças com a entrada de Torós, estas serão sutis. Ainda na avaliação de Freitas, ao chamar Torós para a diretoria do BC, o presidente do BC, Henrique Meirelles, confirma ter o perfil de chamar executivos de banco para trabalhar na instituição.