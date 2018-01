Futuro presidente do BC não comenta suspensão da venda de ações do BB O presidente indicado do Banco Central, Henrique Meirelles, disse hoje que a suspensão da venda de ações do Banco do Brasil deve ser avaliada com muito cuidado, por ser uma questão bastante complexa. Segundo ele, não é possível fazer uma análise, sem conhecer os motivos que levaram o BB a suspender as vendas. Ele disse que somente depois de ser sabatinado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, hoje, no final da tarde, é que será possível avaliar melhor a questão.