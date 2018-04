G-20 ainda é melhor fórum global de debates, diz Lula

Ao encerrar sua participação na reunião de cúpula do G-8, na cidade italiana de Áquila, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou que prefere o G-20 ao G-14 como foro de governança global. O G-20 reúne as 22 maiores economias e tomou a liderança dos debates sobre a saída para a atual crise econômica e a reforma do sistema financeiro. Resultado da ampliação do G-7 (as sete economias mais industrializadas), com a incorporação da Rússia, o G-8 já teve sua morte anunciada pelo chanceler de Lula, o embaixador Celso Amorim, no mês passado. "O G-20 é uma boa pedida", afirmou o presidente, que não pretende, entretanto, ausentar-se das próximas cúpulas do mesmo G-8. Ao colocar em segundo plano o G-14, Lula não demonstrou apenas pessimismo em relação a uma possível adesão do G-5 (Brasil, China, Índia, México e África do Sul) e do Egito ao restrito G-8. Indicou também sua convicção de que esse foro perdeu credibilidade ao demorar tanto tempo para alargar-se e adaptar-se ao novo contexto mundial. No encontro de Áquila, o tema da convergência dos grupos chegou a ser debatido. Mas o único avanço alcançado - e festejado pelo Itamaraty - foi a decisão de que o G-5 poderá negociar a agenda de seus próximos encontros com o G-8. "Se eu tivesse de escolher entre o G-14 e o G-20, ficaria com o G-20, que tem mais representação", resumiu o presidente "Mas é preciso valorizar o G-20", recomendou Lula. O apelo de Lula pela valorização desse foro reflete, no curtíssimo prazo, seu interesse em que a terceira cúpula do G-20, marcada para setembro em Pittsburgh, nos Estados Unidos, revise o grau de execução das medidas acertadas nos dois encontros ocorridos desde dezembro passado. Em suas exposições durante a cúpula de Áquila, Lula criticou o fato de decisões do G-20 continuarem no papel, em especial referência à retomada da Rodada Doha da Organização Mundial do Comércio (OMC) e à liberação de financiamentos do Fundo Monetário Internacional (FMI) aos países em desenvolvimento afetados pela crise econômica global. ?O PIOR JÁ PASSOU? Lula deixou Áquila, a caminho do Brasil, com a impressão de que a "pior fase da crise já passou" para a maioria dos países ricos e emergentes. Apesar da advertência de anteontem do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, de que o consumo doméstico americano não vai se recuperar em curto prazo e da demora na retomada em países como a Alemanha, o presidente brasileiro considera possível a recuperação da economia mundial a partir de 2010. A preocupação maior dos líderes de países ricos e emergentes reunidos na cúpula do G-8, relatou Lula, centrou-se no aumento de desemprego e nas conseqüências sociais dessa tendência ainda presente. O presidente do Banco Mundial, Robert Zoellick, reforçou essa perspectiva, ao afirmar que o momento ainda é de "precaução", pela necessidade de mais ajuda ao mundo em desenvolvimento. Como detalhou, ainda é preciso combater o protecionismo, para evitar aumento do desemprego. "Apesar da redução do ritmo de queda na atividade de países desenvolvidos, não se pode falar ainda em recuperação", afirmou Zoellick. "Minha mensagem principal é: muitos países em desenvolvimento precisam de financiamento adicional."