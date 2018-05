G-20 apoia plano de reduzir evasão fiscal

ANDREW E. KRAMER , THE NEW YORK TIMES / MOSCOU, O Estado de S.Paulo

Autoridades das maiores e mais ricas economias do mundo endossaram ontem, pela primeira vez, um plano para reduzir as estratégias de evasão fiscal que permitem a algumas corporações multinacionais pagar uma ninharia em impostos sobre a renda.

Num exemplo divulgado no ano passado, a Starbucks não pagou nenhum imposto corporativo na Grã-Bretanha, apesar de gerar vendas de quase £ 400 milhões (cerca de US$ 630 milhões) em mais de 700 lojas no país. A Apple, apesar de ser a empresa de tecnologia americana mais lucrativa, evitou bilhões em impostos nos EUA e por todo o mundo recorrendo a uma teia de subsidárias complexas.

À luz dessas práticas - que são inteiramente legais, mas se aproveitam de diferentes regimes fiscais por todo o mundo - a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), sob a direção do secretário-geral José Ángel Gurría, propôs que todas as nações adotem 15 novos princípios fiscais para corporações.

O plano enfoca somente corporações e, se adotado, dirigiria parte dos encargos fiscais globais a grandes empresas - as grandes e ricas o suficiente para idealizar estratégias complexas de evasão fiscal -, tirando-os das pequenas empresas e indivíduos, que tendem a gastar parte muito maior das suas rendas com impostos.

A lista, apresentada ontem na reunião de ministros das Finanças do G-20, em Moscou, traz ideias para impedir corporações de adotar o planejamento tributário e buscar países com impostos mais baixos e para lançar seus lucros ali, mesmo que boa parte do dinheiro seja faturada em outro lugar.

O grupo recomendou regras mais duras para definir onde uma empresa tem presença permanente. Também propôs medidas para limitar a chamada transferência de preços - a transferência de lucros e perdas entre subsidiárias disfarçados de pagamentos corporativos internos por bens ou, como é cada vez mais comum, por copyright ou royalties de patentes.

Ainda é cedo para saber se as propostas representam um novo compromisso global para enfrentar a questão - os legisladores britânicos e americanos realizaram audiências, este ano, sobre a evasão fiscal corporativa. Apesar da ausência de um representante dos EUA na reunião de ontem, o governo Obama endossou a reforma internacional e assinou um compromisso inicial no começo deste ano.

A OCDE não espera completar o trabalho antes do outono europeu de 2015, e depois disso caberia a governos e legislativos implementá-las, aprovando novas legislações fiscais.

Algumas propostas procuram padronizar a maneira de calcular os lucros e assegurar que companhias não possam - como fez a Apple - criar subsidiárias lucrativas, que, para fins tributários estavam em outros locais. Haveria também esforços para garantir uma troca global de informações para permitir que os países tenham acesso aos impostos que cada multinacional paga mundo afora.

O plano é chamado BEPS, sigla de "base erosion and profit shifting" (ou erosão de base e deslocamento de lucros) - táticas usadas para se esquivar de impostos. Além disso, o plano da OCDE procuraria acabar com a competição entre países para atrair empresas com políticas fiscais. Todo país seria livre para cobrar impostos mais baixos, mas seriam impedidos de oferecer às empresas maneiras de pagar impostos em outros lugares, o que, segundo críticos, a Irlanda fez no caso da Apple.

A transferência de lucros para países de custos e tributos mais baixos não é uma opção para pequenas empresas e indivíduos, que acabam arcando com parte maior da carga fiscal. Nos EUA, por exemplo, os impostos sobre o lucro corporativo contribuíam com 40% da renda total do Tesouro há 50 anos. Hoje, as corporações contribuem com menos de 20%, e a diferença é coberta por pequenas empresas e os que pagam imposto de renda individual. / TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK