G-20 pede reforma de instituições multilaterais Os ministros de Finanças e governadores de bancos centrais do G-20 (grupo de países emergentes formado em 2003) afirmaram que é preciso adequar o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Mundial (Bird) e as demais instituições multilaterais ao mundo atual. "Queremos que (as instituições financeiras internacionais) sejam representativas do mundo como ele é, não como foi", afirmou o ministro da Fazenda australiano, Peter Costello. Acompanhado do ministro da Fazenda sul-africano, Trevor A. Manuel, cujo país vai sediar a reunião do próximo ano, Costello disse que o G-20 decidiu os princípios básicos de uma segunda etapa de reformas no FMI e no Bird, embora tenha admitido que ainda seja necessária uma análise mais detalhada no futuro. O diretor-gerente do FMI, Rodrigo de Rato, e o presidente do BM, Paul Wolfowitz, participaram do debate como observadores. O ministro sul-africano afirmou que a reforma deve ser mais profunda que a modificação na repartição de cotas, porque, na sua opinião, "a instituição morrerá se continuar vivendo dos juros dos empréstimos (dados a países em desenvolvimento)". Costello reiterou que o FMI desempenha um papel decisivo para manter a estabilidade econômica mundial, mas para o G-20 o fundo costuma representar os interesses de um grupo de países onde vivem menos de 15% da população do planeta. Além disso, o ministro australiano alegou que as reformas do FMI e do Bird poderão impulsionar melhorias no Conselho de Segurança das Nações Unidas, outra instituição que considerou antiquada. Em relação à situação econômica mundial, o G-20 comemorou o panorama apresentado não somente nos Estados Unidos, Europa e Japão, mas também em economias emergentes como Índia, China e Indonésia. "É a primeira vez que se escuta que as três principais áreas industrializadas do mundo estão crescendo ao mesmo tempo", destacou Costello. A Rodada de Doha sobre a liberalização do comércio mundial foi amplamente debatida, e todos os delegados concordaram que para desbloquear as negociações é necessário que a agricultura volte à agenda e que os EUA e a União Européia (UE) apresentem novas propostas. "Está claro que se os países em vias de desenvolvimento ficarem de fora do comércio mundial, será negado a eles a capacidade de desenvolver-se", disse Costello. Para o ministro australiano, o maior êxito da reunião foi o debate sobre a necessidade de aumentar a provisão energética, além de promover os investimentos para baratear os custos da energia. Costello afirmou que uma maior transparência no setor vai gerar mais confiança entre os compradores e os produtores, o que melhorará a segurança no âmbito energético mundial. O G-20 prevê um aumento no uso de energias fósseis e avalia a possibilidade da utilização crescente da energia nuclear. "A força de países como China e Índia colocará grande pressão sobre os preços da energia, e isto pode criar atritos. As conseqüências podem ser muito graves se não garantirmos o acesso", manifestou Costello. No entanto, os delegados falaram da mudança climática unicamente no contexto do debate sobre o mercado energético. "A segurança dos recursos a longo prazo e a tentativa de solucionar desafios mundiais importantes, como a mudança climática, requerem ações e políticas internacionais efetivas", diz o texto do comunicado final. Apesar de o debate sobre o desenvolvimento dos países menos favorecidos dentro da globalização ter sido anunciado como crucial nesta reunião, ele acabou ficando em segundo plano no final, pendente de uma discussão mais profunda no encontro do próximo ano, na África do Sul. Costello comentou que houve acordo em que o importante na ajuda ao desenvolvimento "não são as quantidades, mas sua efetividade". O comunicado final também inclui uma condenação ao teste nuclear da Coréia do Norte. O G-20 é um grupo de países emergentes formado durante a Conferência Ministerial da OMC em Cancún (2003). O grupo é composto por 23 países: África do Sul, Egito, Nigéria, Tanzânia, Zimbábue, China, Filipinas, Índia, Indonésia, Paquistão, Tailândia, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Cuba, Guatemala, México, Paraguai, Uruguai, Venezuela, Peru e Equador.