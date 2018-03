G-20 reitera posições na área agrícola perante a OMC O G-20 divulgou hoje um comunicado reiterando as posições do grupo na área agrícola perante a Organização Mundial do Comércio. O comunicado ressuscitou a idéia lançada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no ano passado de se criar uma área de livre comércio entre os países do G-20, hoje com 19 membros. A idéia é criticada por especialistas em negociações internacionais. Segundo eles, fora da proposta agrícola na OMC, para qual o grupo foi criado sob a liderança brasileira, as divergências entre os países-membros são grandes demais para um acordo em outras áreas.