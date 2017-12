G-20 sugere inclusão da justiça social nos debates da OMC O G-20, grupo de países em desenvolvimentos reunidos no Brasil, divulgou hoje um documento conjunto manifestando apoio à retomada das negociações globais de abertura comercial e criticando os subsídios dos países ricos que distorcem o comércio agrícola mundial. Os 17 países do grupo também sugerem a inclusão da justiça social nas negociações da Organização Mundial do Comércio (OMC). "Talvez pela primeira vez na história da OMC, os temas da justiça social e da liberalização comercial andam, não um contra o outro, mas um a favor do outro, e são percebidos dessa forma pela opinião pública mundial", disse hoje o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, durante um almoço no Itamaraty. Para ele, a reunião do grupo foi "extremamente positiva". O grupo liderado pelo Brasil, atualmente composto por mais 17 países África do Sul, Argentina, Bolívia, Chile, China, Cuba, Egito, Filipinas, Índia, Indonésia, México, Nigéria, Paquistão, Paraguai, Tanzânia, Venezuela e Zimbábue, criticou os países ricos por imporem barreiras aos produtos dos países mais pobres."Os maiores parceiros comerciais, que são os responsáveis pelas principais distorções no comércio agrícola, devem dar o exemplo de modo a permitir que se dêem passos adicionais para se alcançar o objetivo de longo prazo de um sistema comercial agrícola justo e orientado ao mercado", diz o comunicado do G-20.