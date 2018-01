G-21 consegue nivelar campo para o jogo agrícola O chanceler Celso Amorim comemorou ontem à tarde o primeiro resultado favorável na 5.ª Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio (OMC). A questão agrícola será discutida a partir dos três pontos mais importantes ? acesso a mercados, subsídios à exportação e mecanismos de apoio interno ? e não com base no documento apresentado em agosto pelo presidente do conselho geral da entidade, o diplomata uruguaio Carlos Perez del Castillo. ?Conseguimos evitar o uso de um documento que claramente nos é desfavorável?, disse Amorim. No dia anterior, o chefe da delegação americana, Robert Zoellick, havia defendido o texto de Del Castillo como roteiro para a negociação. Leia mais no Estado de S.Paulo