G-22 terá reunião na sexta-feira em Buenos Aires A cidade de Buenos Aires estará na mira dos países sócios da Organização Mundial de Comércio (OMC) na próxima sexta-feira, quando os chanceleres e ministros das áreas econômicas dos 12 países latino-americanos que integram o G-22 mais China, África do Sul e Egito, se reunirão para discutir as estratégias e unificação de políticas frente aos subsídios dos países industrializados. Trata-se da primeira reunião do grupo após o fracasso da roda realizada em Cancún, México, no último dia 14, a qual foi suspensa sem que nenhum avanço nos acordos para a criação de um novo regime de comércio internacional. O objetivo deste encontro é chegar a uma posição comum na próxima reunião da OMC, em dezembro, em Genebra.