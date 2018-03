G-30 defende revisão de cotas do FMI a cada 4 anos As cotas do Fundo Monetário Internacional (FMI) devem ser automaticamente revistas a cada quatro anos para que reflitam melhor as realidades econômicas, defendeu hoje o presidente do banco central do México, Guillermo Ortiz. "No futuro, ajustes de cotas seriam feitos de uma forma melhor por meio de um processo automático regularizado", disse Ortiz. Ele faz parte do Grupo dos 30, que é formado por representantes do setor financeiro público e privado e por membros do ambiente acadêmico, e também preside o conselho do Banco de Compensações Internacionais (BIS).