G-7 adota posição sobre renegociação de dívidas O G-7 fechou hoje uma posição sobre a disputa a respeito de qual será o novo modelo de renegociação de dívidas insustentáveis de países emergentes. A proposta "contratual" defendida pelos Estados Unidos foi vitoriosa no âmbito do G-7, e está claro que a primeira prioridade dos países ricos é a sua implementação. A posição adotada é a defendida pelo Brasil, que combateu ferrenhamente a outra proposta, da criação de uma espécie de tribunal internacional de falência de países (a chamada proposta estatutária), apresentada pela vice-diretora-gerente do FMI, Anne Krueger. "Nós vamos trabalhar com os países emergentes e seus credores para implementar uma abordagem de mercado aos processos de reestruturação de dívida soberana (de países) no qual cláusulas de contingência sejam incorporadas nos contratos de dívida", disse o comunicado do G-7. A proposta contratual significa a introdução das cláusulas de ação coletiva nas emissões de bônus de instituições e empresas de países emergentes. Estas cláusulas obrigam todos os compradores de bônus a negociar conjuntamente, quando há um default ou uma reestruturação. Além disto, a idéia do G-7 é introduzir cláusulas que descrevam como credores e devedores se relacionariam no caso de interrupção ou redução do serviço de dívidas. No mais, a negociação continua a mesma, em bases de mercado e voluntárias. Quanto à proposta estatutária, o G-7 não a descartou, mas a relegou ao futuro, e ainda sujeita a novos estudos. No entanto, a idéia, que prevê o direito de os países entrarem em concordata, é defendida por Horst Köhler, diretor-gerente do FMI e por alguns países ricos, como a Alemanha. Brasil - O Brasil, apesar de satisfeito, adotou uma posição cautelosa em relação à vitória da posição contratual no G-7. Na verdade, a posição do G-7 vem embalada em um "Plano de Ação" que tem como um dos principais objetivos limitar o uso de recursos do FMI para solucionar crises de países emergentes. Em sua apresentação hoje no Comitê Financeiro e Monetário Internacional, o ministro Pedro Malan demonstrou preocupação com a limitação do uso de recursos em crises de países emergentes, e com tentativas ambiciosas de modificar o tratamento dado a tais crises, que poderiam resultar na redução e encarecimento dos recursos privados para os mercados em desenvolvimento. A preocupação do Brasil é com mudanças que tornem os investidores mais avessos a colocar o seu dinheiro nesses países. O princípio é o de que qualquer garantia ao devedor é sempre um ônus para o credor, e será devidamente cobrado na concessão do empréstimo. O plano do G-7 é pleno em boas intenções: evitar crises financeiras e resolvê-las melhor quando acontecem; criar condições para crescimento sustentado e aumento do investimento privado; e até o de levar todos os países emergentes ao chamado "grau de investimento" das agências internacionais de classificação de risco, o que geralmente permite captar recursos a juros mais baixos. A posição de limitar o uso de recursos para países em crise, porém, é um lado mais prático, e que não deve soar de forma muito agradável aos emergentes. Na verdade, o que o G-7 propõe é que regras que já existem (relacionando o limite máximo de empréstimos a um país a sua participação no capital do FMI) sejam cumpridas mais estritamente. Nos últimos anos, estas regras muitas vezes foram deixadas de lado quando se montaram pacotes para países emergentes em crises. Mas, em alguns dos casos mais extremos de "estouro de cota", como a Coréia e a Turquia, o FMI foi bem-sucedido. A bem da verdade, o plano do G-7 prevê que os limites possam ser contornados "quando as circunstâncias justificarem uma exceção". Aparentemente, a intenção é premiar países que cumpram os compromissos com o FMI, e fechar as torneiras para os que não o façam.