G-7 fecha cerco ao financiamento do "terror" Os ministros das Finanças e os presidentes dos bancos centrais dos sete países mais industrializados disseram ter obtido progressos nos esforços para combater o financiamento ao terrorismo, mas admitiram que persistem sérias divergências sobre a forma de se expandir os programas de ajuda externa. O secretário do Tesouro norte-americano, Paul O´Neill, e o presidente do Federal Reserve (o banco central dos EUA), Alan Greenspan, discutiram estes e outros assuntos com seus colegas do G-7, (que inclui, além dos EUA, Japão, França, Alemanha, Grã-Bretanha, Itália e Canadá). Os ministros dirigiram-se à sede do Tesouro norte-americano em caravanas de limusines que serpenteavam entre as barricadas montadas pela polícia. Por motivos de segurança, de madrugada a polícia local resolveu ampliar a área que seria bloqueada, e que passou a englobar a Casa Branca e os prédios do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial. Outros temas discutidos pelo G-7 foram o recente aumento no preço do petróleo, que pode representar uma ameaça à frágil recuperação econômica global, e o agravamento da crise argentina. O ministro argentino da Economia, Jorge Remes Lenicov, reuniu-se sexta-feira com O´Neill e autoridades do G-7 e do FMI, tentando obter com urgência empréstimos para o seu país. O ministro das Finanças da Espanha, Rodrigo Rato, que chefia uma delegação da União Européia à reunião, disse acreditar que o FMI e a Argentina estão perto de um acordo. A noite de sexta-feira foi dedicada a avaliar a campanha, liderada pelos Estados Unidos, destinada a interromper o fluxo de dinheiro para as organizações terroristas. O G-7 convidou autoridades da Índia, Dubai, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Suíça para debaterem a questão. O ministro das Finanças da França, Laurent Fabius, disse ter notado "uma verdadeira ansiedade" para se avançar no acompanhamento dos fluxos de dinheiro em geral. "Não se trata de nos fixarmos em determinados itens. Deve haver um esforço visando a uma maior transparência no campo das finanças", afirmou. Quanto à questão da ajuda aos países pobres, o ministro das Finanças do Canadá, Paul Martin, disse que continuam as divergências entre os Estados Unidos e os demais membros do grupo. Os norte-americanos querem ampliar o volume de doações simples por parte do Banco Mundial, enquanto os demais países insistem em que essa instituição deve aumentar o volume de empréstimos. "Estamos ainda no meio do debate", acrescentou. Os que se opõem às doações simples de dinheiro argumentam que essa política poderia esgotar os recursos do Banco Mundial, e só teria condições de ser aplicada se os países que sustentam a instituição concordassem em aumentar suas contribuições. O tema da ajuda externa retomou força após os atentados de 11 de setembro. Os Estados Unidos e outros países ricos tentam ampliar o combate à pobreza global, que consideram uma fonte potencial para o terrorismo.