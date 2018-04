G-7 limita ajuda do Bird à Argentina O grupo de acionistas do Banco Mundial, dominado pelo G-7 (sete principais países industrializados), é o responsável pela retenção da maior parte de um pacote de ajuda de emergência à Argentina, no valor de US$ 700 milhões a US$ 800 milhões. Só houve liberação de uma parcela de US$ 100 milhões porque a decisão pôde ser tomada no âmbito do corpo técnico do Banco Mundial, sem ter de passar pelo conselho de acionistas. A liberação do restante do pacote só começará a ser feita se e quando a Argentina fechar um acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI). A explicação foi dada, nesta segunda-feira, por David de Ferranti, vice-presidente do Banco Mundial para a América Latina e o Caribe. Ferranti abriu, nesta segunda, em Miami, o seminário "A Pobreza como Notícia", organizado em conjunto pela Instituto de Imprensa da Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP) e pelo Banco Mundial. O seminário se estende até a quinta-feira. Segundo Ferranti, os US$ 100 milhões liberados do programa de ajuda devem ser suficientes para os próximos três ou quatro meses do programa de assistência social, que prevê recursos para as áreas de saúde, educação e desenvolvimento comunitário. "Espero que, durante esse período, um acordo da Argentina com o FMI seja alcançado", disse Ferranti. Ele afirmou que o condicionamento de novas liberações do Banco Mundial para a Argentina à assinatura de acordo com o FMI está ligado, sem dúvida, à preocupação dos acionistas do banco com a capacidade de repagamento do país. Observou que a situação na Argentina está muito "fluida", o que preocupa os principais acionistas do Banco Mundial - que, como no caso do FMI, são os países do G-7. "É inegável que a situação de um país que teve seis ministros da Economia em treze meses é fluida", disse Ferranti. A cifra de um programa de ajuda à Argentina de US$ 700 milhões a US$ 800 milhões fora citada recentemente, na imprensa e em comentários do governo do país. Na verdade, um comunicado do Banco Mundial de janeiro deste ano falava em uma quantia maior, de até US$ 1 bilhão, que potencialmente poderia ser usada para atenuar as conseqüências sociais da crise argentina. Neste comunicado, porém, já estava dito que a liberação dos recursos dependeria da aprovação do Conselho Executivo do Banco Mundial. Na verdade, não se trataria exatamente de um programa novo, mas da reprogramação (com antecipação de recursos) de diversos programas em curso com a Argentina. Na sua apresentação de abertura do Seminário "A Pobreza como Notícia", Ferranti disse que a atual estratégia do Banco Mundial de redução da pobreza baseia-se em três pilares: aspectos econômicos, que incluem política macroeconômica e as bases institucionais para estimular o investimento e o crescimento; aspectos sociais, políticos e culturais, abrangendo os direitos democráticos e de cidadania dos pobres; e os aspectos ambientais, ligado à sustentabilidade do desenvolvimento e à proteção dos ativos naturais dos países.