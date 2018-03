G-7 não avança sobre câmbio e G-20 vence o primeiro teste

O Grupo das 20 maiores economias do planeta (G-20) passou no primeiro teste imposto desde que foi alçado à condição de principal fórum mundial de discussões econômicas. Reunido no final de semana em Istambul (Turquia), o Grupo dos Sete países mais desenvolvidos do mundo (G-7) não se pronunciou sobre o enfraquecimento do dólar, como chegou a ser cogitado. Ao contrário, reforçou o discurso sobre a necessidade de reduzir os desequilíbrios globais adotado pelo grupo das 20 maiores economias do mundo na recente cúpula de Pittsburgh, nos Estados Unidos.

"A reunião de Istambul está sendo vista por muitos como o canto do cisne do G-7, antes que abandone definitivamente seu poder para o agora mais relevante G-20", afirmou o economista-chefe do banco italiano UniCredit, Marco Annunziata.

A queda livre da moeda norte-americana provocou um esforço conjunto de autoridades nos últimos dias, criando a expectativa de que o G-7 discutiria o assunto isoladamente. Declarações de apoio ao dólar vieram do secretário do Tesouro dos EUA, Timothy Geithner; do presidente do Banco Central Europeu (BCE), Jean-Claude Trichet; do presidente do Banco Mundial, Robert Zoellick, e de autoridades da Bélgica, Holanda e França. Analistas enxergam o movimento como intervenção verbal. Mas, o G-7 preferiu engrossar o pedido do G-20 para reforçar a necessidade de um reequilíbrio global, o que significa reduzir o déficit dos Estados Unidos e o superávit de países como a China. Tanto que o comunicado divulgado no sábado requisitou o fortalecimento do yuan para corrigir o desequilíbrio comercial.

O estrategista-chefe de câmbio do ING, Chris Turner, destaca que o comunicado não trouxe menções novas sobre a necessidade de estabilidade dos mercados, o que poderia ter refletido preocupações sobre o dólar, nem referência ao fortalecimento do euro. "Em outras palavras, o G-7 concordou que os desequilíbrios globais continuam como ponto mais importante."

Adrian Foster, economista do Rabobank em Hong Kong, reparou que o comunicado apenas repetiu a preocupação usual com o excesso de volatilidade no câmbio, mesma frase usada em documentos anteriores. "O G-20 está se tornando um fórum mais importante que o G-7", concluiu, após a reunião de Sábado.

Olimpíada no Rio

O maior poder nos emergentes também pode ser visto agora no mundo dos esportes, depois que a cidade do Rio de Janeiro desbancou Chicago, Madri e Tóquio e foi escolhida como palco da Olimpíada de 2016. "É difícil não ver isso como um sinal dos tempos, já que o poder e o desempenho econômicos continuam a mudar do G-3 para os Brics", anotou hoje em seu comentário a clientes o diretor de macroeconomia global do Goldman Sachs, Dominic Wilson.

Mas não deixam de existir questionamentos sobre a habilidade de um grupo tão grande e heterogêneo como o G-20 para administrar as questões globais. Marco Annunziata, do UniCredit, acredita que um bloco com 20 membros é apenas transitório neste momento de administração da crise, como forma de amenizar a redução da relevância das nações mais ricas e dar conta da ambição dos emergentes. Com o tempo, ele avalia que ficará cada vez mais difícil obter consenso e tomar decisões nesse fórum ampliado.

A tendência é de que o número de países seja reduzido, para algo em torno de 12. "Certamente espero que o Brasil esteja nesse G-X que comandará as decisões mais importantes no futuro", afirmou à Agência Estado. Os membros do G-7 também devem estar presentes. "Mais do que um cisne, acredito que o G-7 pode se transformar em fênix", disse, referindo-se à ave mitológica que ressurge das cinzas.