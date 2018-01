G-7 ordena a FMI que faça acordo provisório com Argentina O chanceler Carlos Ruckauf é o portador da boa notícia: o G-7 deu ordens ao Fundo Monetário Internacional (FMI) para que feche um acordo provisório com a Argentina, o qual a impeça de entrar em novas moratórias com os organismos multilaterais de crédito, complicando ainda mais sua situação no cenário internacional. A informação foi publicada pelo jornal Clarín, em sua edição desta segunda. Mas a boa notícia para a Argentina deverá ser confirmada pelo chanceler aos correspondentes estrangeiros no país, logo mais à tarde, durante um brinde de fim de ano oferecido por Ruckauf aos jornalistas. O chanceler recebeu um telefonema de J. Curtis Struble, chefe interino do Escritório de Assuntos Hemisféricos do Departamento de Estado dos Estados Unidos, quem lhe informou que o Grupo dos Sete decidiu que o FMI tem de chegar a um acordo imediato com a Argentina. O anúncio oficial do FMI deverá ocorrer entre os dias 8 e 15 de janeiro, após a primeira reunião de 2003 do comitê executivo do Fundo. Segundo o chanceler Ruckauf, concluída a negociação com o FMI, o país acelerará a marcha para renegociar vencimentos com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Banco Mundial, e ainda com os credores privados. O acordo com o FMI seria de apenas seis meses.