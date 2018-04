G-8 decide aumentar para US$ 20 bi ajuda para a África

O documento final do encontro entre o G-8 e a África prevê a injeção desses recursos em três anos. Mas não detalha a cota de cada membro do G-8 na coleta dos US$ 20 bilhões nem escalona quanto haverá de desembolso em cada um dos próximos três anos. O gesto diplomático foi celebrado. Mas, como outras decisões tomadas na cúpula de L''Aquila, deixou ampla margem para desconfiança sobre sua implementação, e alguma decepção. A organização não-governamental Ajuda em Ação informou à agência de notícias EFE que essa doação representa apenas um terço dos recursos necessários para acabar com a fome no mundo.

Para os emergentes, a maior decepção da cúpula foi a resposta negativa do G-8 para sua demanda de incorporação do Brasil, Índia, China, México e África do Sul (o G-5) e do Egito, para a formação de um foro mais representativo, o G-14. Outra frustração surgiu ao final do encontro do Fórum das Maiores Economias (MEF, na sigla em inglês), ontem, que não chegou a um acordo sobre as metas de redução das emissões de gases do efeito estufa. Esse acerto era esperado com ansiedade, dada a possibilidade de facilitar o processo de negociação em curso no âmbito da Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança Climática e o Aquecimento Global, que culminará no encontro de dezembro, em Copenhague, Dinamarca.

Um dia antes, o G-8 havia concordado na definição do corte global de 50% das emissões até 2050 e acentuado sua percepção de que os países desenvolvidos deveriam se responsabilizar por 80% dessa redução - embora o grupo não tenha definido o ano-base para a meta. Ontem, o MEF limitou-se a concordar com o teto de 2 graus Celsius de aumento da temperatura global, em relação à média no período pré-industrial.