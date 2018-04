G-8 e G-5 concordam em relançar Rodada Doha O primeiro-ministro do Reino Unido, Gordon Brown, disse hoje que os líderes do G-8 (grupo que reúne os sete países mais industrializados do mundo e a Rússia) e do G-5 (México, Brasil, China, Índia e África do Sul) "reiteraram o compromisso de rejeitar todas as medidas protecionistas" e concordaram em "relançar imediatamente" a Rodada Doha de negociações de comércio global.