''G-8 é o novo tremor de Áquila''

Centenas de pessoas participaram ontem de protestos antiglobalização nas cidades de Roma e Áquila, na Itália. Os manifestantes encararam a tropa policial tocando tambores e segurando cartazes com os dizeres "G-8: o novo terremoto de Áquila". Um ativista derramou tinta vermelha sobre pedras, gritando que o ato simbolizava o "sangue dos trabalhadores" demitidos em consequência da crise financeira global, que tem aumentado o desemprego na Europa. Em Roma, os protestos foram mais pesados. Manifestantes incendiaram várias lixeiras e pneus em uma das principais vias da cidade e bloquearam por 20 minutos o acesso à estrada que conecta a capital à cidade de Áquila. Outros manifestantes lançaram pedras contra os caminhões da Guarda de Finanças (a polícia financeira e de fronteiras). Quarenta pessoas foram detidas nos protestos, sendo 35 em Roma e as outras cinco, de nacionalidade francesa, em Áquila. A cidade receberá a reunião do G-8 (grupo dos sete países mais desenvolvidos e a Rússia) entre hoje e sexta-feira. Os franceses foram obrigados a deixar a cidade. Com os manifestantes, os policiais apreenderam ainda barras de ferro e tacos, entre outros objetos. Após a ação da polícia, mais 300 pessoas se concentraram na Universidade La Sapienza, a maior de Roma, para protestar contra as detenções. Os estudantes também ocuparam as reitorias das universidades de Palermo e Bolonha, depois de terem ocupado ontem a Universidade Estatal de Milão, a Universidade Federico II de Nápoles e a própria Universidade de La Sapienza. Os organizadores dos protestos estimam que 1.500 pessoas participaram dos atos, a polícia afirma que foram 500.