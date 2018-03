G-8 poderá ser um teste para George W. Bush Depois das festas de comemoração do terceiro centenário de São Petersburgo, a cidade de Pedro, o Grande, os presidentes do G-8 , os sete países industrializados mais a Rússia, voltam a se encontrar amanhã em Evian, na França, às margens do Lago Leman, num diálogo ampliado a outros 12 países em desenvolvimento, desta vez para tratar dos problemas econômicos, políticos e sociais que abalam o mundo. Se o festivo encontro da Rússia serviu para sanar parcialmente as feridas abertas recentemente, por causa da guerra contra o Iraque, a verdadeira cooperação entre os países ricos e em desenvolvimento só agora poderá ser testada - inclusive o desejo de virar a página iraquiana, manifestada pelos presidentes George W. Bush, dos EUA, e Jacques Chirac, da França , um conflito que dividiu a comunidade internacional. A fase inicial do encontro do G-8 foi aberta também pela primeira vez ao continente africano, por meio da Nova Parceria para o Desenvolvimento da África (Nepad), além de organizações internacionais como FMI, OCDE, OMC e Unctad. O episódio da guerra deixou traços, mas a abertura diplomática feita pelo presidente Bush, pouco antes de iniciar um giro pela Europa e Oriente Médio, melhorou o clima de tensão que cercava o encontro do G-8. Este gesto em direção aos países europeus que estiveram contra a guerra aumentou as perspectivas de que possa haver uma maior cooperação entre países como Estados Unidos e Grã-Bretanha, de um lado, e os da frente de rejeição como França Alemanha, Rússia. Bush considera que é uma boa ocasião para esquecer o passado recente e trabalhar em conjunto sobre os principais problemas mundiais. Mesmo se alguns observadores afirmam que essa reconciliação será só de fachada, não se espera em Evian um novo confronto. Chirac pretende que Evian lance uma "mensagem forte" para possibilitar o relançamento do crescimento mundial, e busque soluções concretas para a crise africana, um continente à deriva. Se Bush espera obter maior cooperação na luta contra o terrorismo internacional, o presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, desembarca como convidado especial, porta-voz dos países em desenvolvimento, com um plano de combate à fome no mundo. Chirac e Bush evitam o tema do momento, o monetário, a queda do dólar e a valorização do euro, mas ele estará presente em todas as conversas sobre crescimento econômico, mesmo sendo divergentes as posições entre europeus e americanos. Para restabelecer o equilíbrio monetário, o Banco Central Europeu (BCE), na próxima quinta-feira, em Frankfurt, finalmente poderá autorizar a redução das taxas de juros, de 2,5% para 2 %. Desafio - Chefes de Estado e de governo estarão reunidos neste "diálogo ampliado", representando entre 70% a 80% da população do Produto Interno Bruto (PIB) e das trocas comerciais de todo o mundo. Segundo Chirac, organizador da cúpula de Evian, o encontro será marcado pela "responsabilidade, solidariedade e segurança". Ele quer convencer todos de que o G-8 não é um "diretório mundial", mas uma instância cujo objetivo é "impulsionar" recomendações destinadas às autoridades nacionais competentes. Chirac consultou representantes da sociedade civil para reforçar o princípio do diálogo e de uma maior democratização do mundo. A responsabilidade a que Chirac se refere é o retorno do crescimento econômico e maior confiança na economia de mercado. O G-8 poderá também recomendar uma melhor governança das empresas e dos Estados, evitando-se os escândalos recentes, como o do grupo Enron, que destruíram a confiança dos investidores. A "solidariedade", outra peça dos objetivos de Evian, repousa na necessidade de dividir os benefícios da volta do crescimento econômico, destacando-se a situação da África que, em 1980, representava 3,3% das trocas comerciais internacionais e que, em 2000, não representava sequer 1,6%. Neste contexto insere-se também o projeto do presidente Lula de luta contra a fome no mundo, que conta com o apoio de França e Grã Bretanha, por meio de manifestações do ministro do Exterior francês, Francis Mer, e do chanceler do Erário (ministro da Fazenda) britânico, Gordon Brown. Finalmente, a questão da "segurança", sendo que o interesse de todos é uma maior cooperação na luta contra o terrorismo internacional e as drogas. No plano comercial, os oito deverão indicar claramente a forma como encaram o ciclo de negociações multilaterais de Doha e as perspectivas para o encontro de Cancún, no México. Até agora, os europeus não chegaram a um acordo sobre o princípio de uma reforma da Política Agrícola Comum (PAC). O bloqueio francês dá sinais de ceder no encontro crucial de 11 de junho em Luxemburgo, o que abrirá melhores perspectivas para a reunião de setembro no México, evitando-se o impasse da reunião de Seattle, nos EUA. Esse e os problemas de acesso dos países pobres aos medicamentos genéricos constituem ameaças que pesam sobre as futuras negociações multilaterais, razão pela qual se espera uma tomada de posição concreta da reunião de Evian para desbloquear o horizonte. São esses os desafios que os oito dirigentes dos países industrializados terão de enfrentar nas poucas horas que passarão juntos, nos dois luxuosos hotéis, um ao lado do outro, o Royal e o Ermitage, instalados no conhecido balneário francês de Evian, transformado numa verdadeira fortaleza pelo serviços de segurança dos grandes deste mundo.