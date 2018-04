G-8 promete US$ 20 bi para combater a fome Os líderes do G-8 (grupo formado pelos países mais industrializados do mundo e a Rússia) prometeram hoje, na reunião de cúpula na Itália, aplicar US$ 20 bilhões durante os próximos três anos no financiamento de projetos agrícolas de países em desenvolvimento. A intenção é ajudar a combater a fome e a volatilidade dos preços dos alimentos.