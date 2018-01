G20 responderá a iniciativas de EUA e UE com proposta concreta O Grupo dos Vinte (G20), que reúne países em desenvolvimento, anunciou hoje que responderá às iniciativas de UE e EUA para desbloquear as negociações agrícolas da OMC com uma "proposta própria e com números concretos". "Nos próximos dias, vamos apresentar nossa própria iniciativa que se referirá de forma concreta aos três pilares da negociação agrícola, como são os subsídios à exportação, ao apoio interno e ao acesso aos mercados", disse o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim. Amorim ressaltou que a proposta apresentada na segunda-feira pelos EUA para reduzir os apoios internos e os subsídios agrícolas é para o G20 "um passo positivo, mas insuficiente". MENOS SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS A proposta dos americanos A proposta dos europeus Corte do direito de subsidiar em 53% para EUA e de 75% para Europa em cinco anos Corte de 70% dos subsídios domésticos europeus Corte de 60% dos subsídios domésticos para os EUA e de 83% para Japão e Europa em cinco anos Data flexível para o fim dos subsídios à exportação Fim dos subsídios à exportação em 2010 Tarifas divididas em quatro faixas; cada uma tem um corte diferenciado Fim total de todos os subsídios em 2023 Tarifas acima de 90% seriam cortadas pela metade Moratória em relação às disputas abertas na OMC contra os países ricos no setor agrícola Os países mais pobres não teriam de fazer cortes tarifários Nenhuma tarifa seria superior a 75% e cortes variam entre 55% e 90% Produtos sensíveis chegariam a 200 Apenas 1% dos produtos poderiam ser considerados como sensíveis a ter maior proteção: são 17 produtos Regras mais estritas para ajuda alimentar