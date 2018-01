G7 elogia decisão do Brasil de não renovar acordo com FMI O G7 recebeu "positivamente" neste sábado a decisão do Brasil de não negociar um novo acordo de crédito com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e elogiou sua política econômica. "Parabenizamos as autoridades brasileiras por sua hábil condução da economia e sua cooperação de sucesso com o FMI", afirmou o G7 em comunicado ao fim de sua reunião de dois dias. "Recebemos positivamente sua decisão recente de continuar estas políticas robustas sem um programa adicional do FMI", acrescentou a declaração do Grupo, composto por EUA, Alemanha, Japão, Canadá, França, Itália e Reino Unido. O acordo do Brasil com o FMI venceu no final de março, mas o governo federal decidiu não renová-lo. Este programa havia sido assinado em setembro de 2002 e ampliado em dezembro de 2003, num valor total de 41,75 bilhões de dólares, e serviu para o Brasil amenizar momentos de instabilidade econômica e falta de confiança dos mercados. No entanto, quando as condições melhoraram, o país parou de retirar os empréstimos do Fundo e manteve o acordo como uma medida de precaução. O Brasil só usou 26,23 bilhões de dólares do total de recursos disponibilizados pelo FMI. Em 28 de março, após o anúncio oficial de que não negociaria outro acordo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o Brasil irá demonstrar que poderá manter uma boa política econômica sem ter um programa com o FMI. "Temos o direito de caminhar com nossas próprias pernas. Ninguém precisa nos dizer que devemos ser responsáveis com as despesas públicas", disse Lula na época. No mesmo dia, o diretor-gerente do FMI, Rodrigo Rato, disse que esse organismo apoiava "totalmente" a decisão do Brasil.