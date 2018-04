G8 foca primeiro em recuperação econômica e depois em custo

"Enquanto existem sinais de estabilização, incluindo a recuperação dos mercados acionários (...) a situação continua incerta e riscos significativos permanecem sobre a economia e a estabilidade financeira", informou um comunicado preliminar preparado para ser divulgado por líderes das potências industriais do G8, cuja cópia foi obtida pela Reuters.

Os líderes, que se reúnem nesta quarta-feira na cidade de L'Aquila, recentemente atingida por um terremoto, para discussões que se iniciam com o assunto economia, vão dizer que estão comprometidos em reduzir os gastos com estímulo, mas apenas quando suas economias realmente parecerem seguras.

"Nós concordamos com a necessidade de preparar estratégias apropriadas para desenvolver medidas extraordinárias quando a recuperação estiver assegurada", informa um comunicado preliminar. "Estratégias de saída vão variar dependendo das condições econômicas e das finanças públicas."

ESTÍMULO AINDA É FOCO

Economistas disseram que a renovação nas últimas semanas da preocupação do mercado sobre as projeções de recuperação significa que faz sentido manter os esforços para assegurar a recuperação econômica como principal tópico a ser discutido.

Seguindo para as reuniões na Itália, autoridades disseram que a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, vai pressionar novamente outros líderes para reiterarem seu comprometimento com a rápida restauração das finanças públicas, quando a turbulência passar.

Mas, por enquanto, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Japão e França querem manter o foco em esforços mais firmes sobre a recuperação, afirmou a autoridade. O estilo do comunicado reflete a linha do governo norte-americano na cúpula de ministros das Finanças, no mês passado.

As expectativas são de que as potências do G8 --EUA, Japão, Alemanha, França, Grã-Bretanha, Itália, Canadá e Rússia-- divulguem o comunicado após algumas horas de discussões durante a tarde desta quarta-feira.

Líderes do grupo conhecido como G5 --integrado por países de mercados emergentes, sendo China, Índia e Brasil os mais importantes-- devem se reunir paralelamente e se juntar aos líderes do G8 apenas na quinta-feira para novas discussões e para divulgar um outro comunicado.